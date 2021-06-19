Marmaris'te eve giren yılan paniğe neden oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin çabası ile yakalanarak doğaya bırakıldı.



Olay, Hisarönü Mahallesi Limanbaşı mevkiindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, buzdolabının altından sesler geldiği fark eden ev sahibi kontrol etmek için motor kısmına bakınca yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılan ile karşılaşınca paniğe kapıldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yaptıkları çalışmada yaklaşık yılanı yakaladı. Evden dışarıya çıkartılan yılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

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