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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da “Açık Atölye Günleri”

İHA

Sanat çalışmalarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüten 35 sanatçı, atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor.

Bodrum’da “Açık Atölye Günleri”

Sanat çalışmalarını Muğla’nın Bodrum ilçesinde yürüten 35 sanatçı, atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor.
Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle ART Melek girişimi tarafından organize edilen Bodrum Açık Atölye Günleri (BAAG) ile sanatçı ile sanatsever arasında dolaysız ve aracısız bir ilişki kurulması hedefleniyor.
2326 Haziran 2021 tarihleri arasında Bodrum'da ilki düzenlenecek Bodrum Açık Atölye Günleri’nde resim, heykel, seramik, takı, mozaik, fotoğraf, halı dokuma gibi farklı disiplinlerde üreten sanatçılar kendi atölyelerinde sanatseverleri ağırlayacak.
Organizasyon ile sanatseverler sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilme, yaratım sürecine katılma ve sanatçılar ile sohbet ve söyleşi, birlikte atölye çalışması gerçekleştirme veya eser satın alınabilme imkanına sahip olacaklar.
Gönüllülük esasıyla hayata geçirilen ve Bodrum’da ilk kez düzenlenecek olan Bodrum Açık Atölye Günleri’nin amacı, "Sanat ve sanatçı ile yakın olmak, sanatçının üretim sürecini öğrenme hevesinde olan herkese bu deneyimi yaşatmak ve her yıl yineleyerek Bodrum'un kültür sanat turizmini zenginleştirmek'' olarak belirtiliyor.
“Açık Atölye Günleri”nin Bodrum’da ilkini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten hayal ortakları, "Tüm açık atölye ziyaretçilerinin belirttiği gibi, sanatçı ve sanatsever bir araya geldiğinde, sanat daha anlamlı oluyor. Biz de bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz." diyerek amaçlarını özetliyor.
Hazırlanan haritalar ile Bodrum Açık Atölye Günleri’ne katılan atölyelerin yerleri işaretlenirken, katılımcıların yapması gereken haritadan seçtiği atölyelere 23 26 Haziran 2021 tarihleri arasında saat 16.00 19.00 arasında uğramak.
Yarımadanın farklı lokasyonlarındaki atölyelerde 4 gün boyunca sürecek atölye gezileri dışında sanat tarihçileri ile atölye turları, sanatçılarla birebir çalışma imkanı, söyleşiler gibi farklı etkinlikler de aynı günler içinde organize edilecek. Bu etkinlikler Bodrum Açık Atölye Günleri sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

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