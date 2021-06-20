Gazze’de İsrail askerlerinin Filistin halkına karşı yaptığı saldırılara “Yıkılsın İsrail” şarkısıyla tepki gösteren Murat Kekilli “Mazlumun yanındayız, Filistin’e gitmek isterim" diyerek, Filistin’deki zulme karşı olduğunu açıkladı.

İsrail’in Filistin ve Doğu Kudüs’te Müslümanlara düzenlediği saldırılara tepki gösteren ünlü sanatçı Murat Kekilli, söylediği “Yıkılsın İsrail” şarkısıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu. Ünlü sanatçının İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulme karşı söylediği şarkı büyük ses getirdi. Bodrum’a konser için gelen Murat Kekilli gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Söylediği “Kahrolsun İsrail” şarkısı hakkında da konuşan Kekilli “O bölgede kanayan bir yara var. Duyarlı olan insanlar var Filistin için. Dünyada duyarlı olan sanatçılar var sporcular var. Biz de o duyarlı olan insanlardanız ve bu zulme duyarsız kalamayız. İnsanları ilgilendiren bir konu, insanlık dramı yaşanan olaylar. Birilerinin el atması lazımdı ben bir sorumluluk hissetim ve bu sorumluluğu yerine getirmek için elimden geleni yaptım. Bu şekilde bir şarkı sundum ve çok beğenildi. Beğenilmesine çok sevindim. Uç bir şarkıydı, çok az olumsuz tepki geldi. Genel olarak çok olumluydu tepkileri. Severek yaptım şarkıyı. Orada insanlık dışı olaylar oluyor onları dile getirmeye çalıştık. Orada yaşayan insanların dramını görmek açısında gitmek isterim. İsrail’e değil Filistin’e gitmek isterim. Orada insanlar yaşam mücadelesi veriyor. Orada yaşanan zulmü yakından görmek isterdim. Dur demek isterdim” dedi.

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