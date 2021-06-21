Bodrum genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bodrum Belediyesi ekipleri özellikle altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar ile belirlenen plan doğrultusunda devam eden çalışmalarda asfalt, beton yol, beton parke, kaldırım imalatı, yol bakımonarım ve yağmur suyu hattı işlerini aralıksız sürdürüyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Torba’da devam eden altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokak ve caddeler de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Tepecik Mahallesi Hamam Sokak üzerinde çıkmaz sokaklarda yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ederken, Türkkuyusu Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda da üst yapı çalışmalarını tamamlamak üzere.



Çırkan Mahallesi Mustafa Aysu Sokak’ta parke kaldırım çalışmalarını yürüten ekipler, Konacık Mahallesi Müderris Caddesi’nde de asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bitez Namascı Caddesi’nde yağmur suyu hattı çalışmasının ardından asfalt çalışmasını da tamamlayan ekipler, cadde üzerinde kaldırım çalışmalarını da tamamlamak üzere. Bitez Mahallesi 2010 Sokak’ta asfalt çalışmasını tamamlanırken, 1977 Sokak’ta asfalt çalışması öncesi son düzenlemeler yapılıyor. Gündoğan Mahallesi Onbaşı Dede Sokak’ta yol düzenleme ve kanal açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Atatürk Meydanı’nda da mevcut mazgalları genişleterek meydanda parke çalışması gerçekleştirdi. Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerinde bulunan düğün salonu çevresinde de geniş kapsamlı düzenli çalışması başlatan ekipler, bölgede beton ve parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Küçükbük Mahallesi’nde büyük bir sorunu çözüme kavuşturacak yeni açılan çevre yolunda ise düzenleme ve tesviye çalışmaları devam ederken, Farilya Mahallesi Koyutürk Sokak’ta beton yol çalışması tamamlandı. Yalıkavak Mahallesi Koray Yılmaz İş Merkezi çevresinde su taşkınlarını önlemeye yönelik başlatılan çalışmalarda drenaj çalışmaları sürerken, bir yandan da üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Dirmil Mahallesi Mimoza Sokak’ta başlatılan yol düzenleme ve genişletme çalışmaları ile Koyunbaba Mahallesi 1306 Sokak’ta yol açma çalışması devam ediyor. Turgutreis Mahallesi Akkuyu Caddesi ve 4133 Sokak’ta beton yol çalışmasını tamamlayan ekipler, Gümüşlük Mahallesi Samanlık Sokak’ta yol açma, Karabağ Mahallesi 7575 Sokak’ta ise istinat taş duvar çalışmasına devam ediyor. İslamhaneleri Mahallesi genelinde de geniş kapsamlı çalışmalarına devam eden ekipler 4. Sokak’ta istinat taş duvar çalışmasını tamamlarken, 6/1 Sokak’ta yol düzenleme çalışmasına, 4. Sokak’ta ise parke döşeme çalışmasına devam ediyor. Karaova genelinde de çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölge genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfalt yama ve parke tamir işlerini aralıksız sürdürüyor. Karaova Mahallesi 198 Sokak’ta parke döşeme çalışması tamamlayan ekipler, Pınarlıbelen Mahallesi İnişdibi Mevkisinde yol genişletme çalışması yapılan bölgelerde asfalt tamirat çalışmasına devam ediyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir taraftan da Bodrum genelinde asfalt yama, parke yol ve kaldırım tamirat işlerine aralıksız devam ediyor.

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