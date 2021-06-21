Bodrum genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor

İHA

Bodrum genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri özellikle altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar ile belirlenen plan doğrultusunda devam eden çalışmalarda asfalt, beton yol, beton parke, kaldırım imalatı, yol bakımonarım ve yağmur suyu hattı işlerini aralıksız sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Torba’da devam eden altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokak ve caddeler de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Tepecik Mahallesi Hamam Sokak üzerinde çıkmaz sokaklarda yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ederken, Türkkuyusu Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda da üst yapı çalışmalarını tamamlamak üzere.

Çırkan Mahallesi Mustafa Aysu Sokak’ta parke kaldırım çalışmalarını yürüten ekipler, Konacık Mahallesi Müderris Caddesi’nde de asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bitez Namascı Caddesi’nde yağmur suyu hattı çalışmasının ardından asfalt çalışmasını da tamamlayan ekipler, cadde üzerinde kaldırım çalışmalarını da tamamlamak üzere. Bitez Mahallesi 2010 Sokak’ta asfalt çalışmasını tamamlanırken, 1977 Sokak’ta asfalt çalışması öncesi son düzenlemeler yapılıyor. Gündoğan Mahallesi Onbaşı Dede Sokak’ta yol düzenleme ve kanal açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Atatürk Meydanı’nda da mevcut mazgalları genişleterek meydanda parke çalışması gerçekleştirdi. Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerinde bulunan düğün salonu çevresinde de geniş kapsamlı düzenli çalışması başlatan ekipler, bölgede beton ve parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Küçükbük Mahallesi’nde büyük bir sorunu çözüme kavuşturacak yeni açılan çevre yolunda ise düzenleme ve tesviye çalışmaları devam ederken, Farilya Mahallesi Koyutürk Sokak’ta beton yol çalışması tamamlandı. Yalıkavak Mahallesi Koray Yılmaz İş Merkezi çevresinde su taşkınlarını önlemeye yönelik başlatılan çalışmalarda drenaj çalışmaları sürerken, bir yandan da üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Dirmil Mahallesi Mimoza Sokak’ta başlatılan yol düzenleme ve genişletme çalışmaları ile Koyunbaba Mahallesi 1306 Sokak’ta yol açma çalışması devam ediyor. Turgutreis Mahallesi Akkuyu Caddesi ve 4133 Sokak’ta beton yol çalışmasını tamamlayan ekipler, Gümüşlük Mahallesi Samanlık Sokak’ta yol açma, Karabağ Mahallesi 7575 Sokak’ta ise istinat taş duvar çalışmasına devam ediyor. İslamhaneleri Mahallesi genelinde de geniş kapsamlı çalışmalarına devam eden ekipler 4. Sokak’ta istinat taş duvar çalışmasını tamamlarken, 6/1 Sokak’ta yol düzenleme çalışmasına, 4. Sokak’ta ise parke döşeme çalışmasına devam ediyor. Karaova genelinde de çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölge genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfalt yama ve parke tamir işlerini aralıksız sürdürüyor. Karaova Mahallesi 198 Sokak’ta parke döşeme çalışması tamamlayan ekipler, Pınarlıbelen Mahallesi İnişdibi Mevkisinde yol genişletme çalışması yapılan bölgelerde asfalt tamirat çalışmasına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir taraftan da Bodrum genelinde asfalt yama, parke yol ve kaldırım tamirat işlerine aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Klasik otomobil yarışında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Klasik otomobil yarışında ödüller sahiplerini buldu
Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 kişi tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 ...
Bodrum'da polisin şehit edilmesinde 19 şüpheli adliyede/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da polisin şehit edilmesinde 19 şüpheli ...
Filistin için “Yıkılsın İsrail” şarkısı söyleyen Murat Kekilli: “İsrail’e değil, Filistin’e gitmek isterim”
YEREL HABERLER Filistin için “Yıkılsın İsrail” şarkısı söyleyen ...
Şehit polisin kanı yerde kalmadı
YEREL HABERLER Şehit polisin kanı yerde kalmadı
Vali Tavlı’ dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti Muğla Valisi Orhan Tavlı, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye Devlet Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
YEREL HABERLER Vali Tavlı’ dan sağlık çalışanlarına moral ...
Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay Şehit polisin katil zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay Şehit ...
Bodrum'da polisin şehit edilmesinde 19 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bodrum'da polisin şehit edilmesinde 19 şüpheli ...
Bodrum’da “Açık Atölye Günleri”
YEREL HABERLER Bodrum’da “Açık Atölye Günleri”
Başkan Aras’tan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aras’tan Babalar Günü mesajı
Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı
YEREL HABERLER Ünlü isimler engelli öğrenciler için sahne aldı
Bodrum'da ünlülerden engelliler yararına konser
YEREL HABERLER Bodrum'da ünlülerden engelliler yararına konser
Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler
Virajı alamayan otomobil yan yattı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil yan yattı
Ünlü isimler engelliler için bir araya geliyor
YEREL HABERLER Ünlü isimler engelliler için bir araya geliyor
Marmaris'te eve giren yılan paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te eve giren yılan paniğe neden oldu
Motosikletli Alican'ın öldüğü kaza kamerada 
YEREL HABERLER Motosikletli Alican'ın öldüğü kaza kamerada 
Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu
YEREL HABERLER Klasik otomobiller Bodrum’da buluştu
Datça'da çevreciler şaşırttı Yıllardır yapılması beklenen yatırımı engellemek için ellerinden geleni yaptılar
YEREL HABERLER Datça'da çevreciler şaşırttı Yıllardır yapılması ...
Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü Panelvan araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü Panelvan araç ile ...
Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine ...
Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUSKİ Genel Müdürü Ülgen, Milaslı muhtarlarla görüştü
YEREL HABERLER MUSKİ Genel Müdürü Ülgen, Milaslı muhtarlarla görüştü