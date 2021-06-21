Köyceğiz Toparlar Mahallesine 4 yeni su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yeni su kaynağı arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Köyceğiz Toparlar Mahallesi’nde yaptığı çalışma ile bölgeye yeni üç su kaynağı kazandırdı.

İl genelinde su kaynaklarının yenileme ve ek su kaynaklarının kazandırılması için çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 20 günlük çalışmanın ardından Köyceğiz Toparlar Mahallesi’ne yeni üç su kaynağı kazandırdı. Temin edilen su kaynakları yeni içme suyu hatlarıyla mevcut sisteme bağlanırken bölgenin içme suyu miktarı arttırıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan hatlar ve üç su kaynağında da yenileme çalışmaları da yaptı. Ekipler yaz aylarında ve zorlu pandemi döneminde vatandaşların kesintisiz hizmet alması için il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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