Polisi şehit eden şüpheliler, defalarca yapılan 'dur' ihtarına uymamış



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu çatışma öncesi emniyet mensuplarının, 'Dur polis' uyarılarına rağmen otomobildeki şüphelilerin ateş açtıkları öğrenildi. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan, polisteki ifadesinde "Bizi takip edenleri hasımlarım sandım" demişti.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletlerle, şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilin içinden ateş açılması sonucu Bodrum KOM Grup Amirliği'nde görevli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen bekar, 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. 4 şüpheli olay yerinde, otomobille kaçan 2 kişi de Aydın'ın Söke İlçesi Muradiye Kavşağı'nda gözaltına alındı.

Şehit Ercan Yangöz'ün cenazesi ise, düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Buldan ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangöz'ü şehit edenin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan olduğu öğrenildi. Zanlının, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 13 kişiyi daha gözaltına aldı. Muğla Emniyeti'nde işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 19 şüpheli, Bodrum adliyesine sevk edildi. 19 şüpheliden aralarında polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'DEFALARCA 'DUR POLİS, ARACI KENARA ÇEKİN' UYARISI YAPTIK'

Özturan, polisteki ifadesinde hasımlarının bulunduğu ileri sürerek, "Otomobille ilerken motosikletli grubun bizi takip ettiğini fark ettik. Bir anda paniğe kapıldım. Hasımlarım sanarak yanıma yaklaşana ateş ettim. Polis olduğunu bilmiyordum" dedi.

Operasyona katılan polis memurları ise ifadelerinde, "Otomobile yaklaştığımız sırada defalarca 'Dur polis. Aracı kenara çekin' uyarısı yaptık. Buna rağmen şüpheliler camları açık olan araçtan ateş açtı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-06-21 16:17:49



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