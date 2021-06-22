Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi (DatçaMuğla) saat 01.14’te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 şiddetinde olduğu belirtildi. Depremin Muğla’nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.