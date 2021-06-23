Uydudan izlenen yeşil deniz kaplumbağası 3 günde 30 kilometre yol aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılan ve ‘Talay’ ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağasının 3 günde yaklaşık 30 kilometre yol kat ettiği açıklandı.

Olta iğnesi ve misina yutarak yaralanan ‘Talay’ Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi edildi. Tedavisinin ardından denize salınan ‘Talay’ ilk gün yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Ekincik'i geçti ve 3 günde toplam 30 kilometre üzerinde yol alarak Aksaz bölgesine ulaştı. DEKAMER'den yapılan açıklamada, tedavisinin ardından TUI Care Foundation desteğiyle uydu izleme cihazı takılan Talay'ın, ülkede izlenecek ilk genç yeşil deniz kaplumbağası olması nedeniyle heyecan uyandırdığı dile getirildi.

Uydu takip cihazıyla takip edilen kaplumbağların hareketleri DEKAMER'in internet sitesinden izlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.