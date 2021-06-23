Menteşe Belediyesi 2’nci ayak tenisi turnuvası başladı

Menteşe Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvasında heyecan başladı. Menteşe Belediyesi’nin Muslihittin Mahallesindeki spor kompleksinde başlayan ve 20 gün sürecek 2. Ayak Tenisi Turnuvasında toplam 20 takım mücadele ediyor.

Turnuvanın açılış vuruşunu yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, normalleşme sürecinin başlamasıyla açık alanlardaki etkinlik ve organizasyonlar yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Ayak tenisi pandemi kurallarına uygun, oyuncuların birbirine mesafeli olduğu son derece eğlenceli ve heyecanlı bir spor dalı. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ayak tenisi turnuvasından sonra çok olumlu geri dönüşler almıştık. Bu yüzden turnuvamızı bu yıl da yeniledik. Turnuvada Aydın ilimizden gelen bir takım da bulunuyor. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum.” dedi.

Menteşe Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını kaydeden Başkan Gümüş, “Sporcularımızın ve halkımızın daha sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapmasını sağlamak için geçtiğimiz yıl kentimize yakışır, yerel yönetimlere örnek olacak dev bir yatırıma imza attık. Muslihittin mahallemizdeki spor tesisimizi kentimize kazandırdık. Spor kompleksimizde tüm çocuklarımız ve sporcular bir arada güvenli bir şekilde spor yapabiliyorlar. Menteşe Belediyesi olarak, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak adına, spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

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