Köyceğiz'de çok ‘Özel’ mezuniyet

Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi Hatice Ölmez okulundan başarı ile mezun oldu. Bu özel gününde Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Eşi Şenay Yerli Dolu, Hatice’yi yalnız bırakmayarak mezuniyet törenine eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Hatice’nin ailesi ve özel eğitim sınıfı öğrencilerinin de katıldığı mezuniyet töreni oldukça eğlenceli ve duygusal anlara sahne oldu. Hatice ile haklı bir gurur yaşadığını söyleyen Kaymakam Dolu; "Özel çocuklarımız imkan verildiğinde, emek harcandığında görüldüğü gibi başarılı olabiliyorlar, Hatice başarılı bir şekilde mezun olarak çok güzel bir örnek sergiledi. Devletimiz her insanımıza değer veriyor ve her zaman yanında olmaya çalışıyor, bizler de eğitim ve sosyal konularda çocuklarımızın her zaman yanlarında duracağız diyerek, bugünü yaşamamıza vesile olan ve Hatice yavrumuzun eğitimin de büyük emekleri geçen, Okul Müdürümüz Ali Eren, Müdür Yardımcımız Elçin Yazıcı, meslek dersleri öğretmeni Zeynep Demirci’ye, ve özellikle Özel Eğitim Öğretmeni Yasemin Uludoğan'a teşekkür ederim." dedi.

Hatice’nin bundaki sonraki yaşamında başarılarının devam etmesini dileyen Dolu, daha sonra mezuniyet töreninde bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

