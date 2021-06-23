Yüzgecinden ve başından 65 saçma çıkarılan caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı olarak bulunduktan sonra başıyla yüzgecinden 65 saçma çıkarılan ve "Damla" ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta, DEKAMER’de tedavi altına alındı.

Güzelbahçe Sahili'nde 27 Nisan'da yaralı bulunan kaplumbağa, tedavi için Ortaca Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi.

Merkezde müdahale edilen caretta carettanın başından ve sol ön yüzgecinden 65 saçma çıkarıldı.

DEKAMER’den yapılan açıklamada; “Kafasının sol tarafında ve sol ön yüzgecinde yaklaşık 65 adet saçma tanesi tespit edilen İribaş deniz kaplumbağasının ön sol kol kemiğinin büyük bir kısmı kayıptı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaklaşık 2 hafta parenteral beslenme uygulanan 2227 yaşlarındaki yaralı kaplumbağaya ‘Damla’ adı verildi. Yüzeysel olan saçma taneleri küçük operasyonlarla çıkarılan deniz kaplumbağasının kendisini toparlaması bekleniyor. İlerleyen süreçte sol yüzgecin ampute edilmesi planlanıyor” denildi.

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