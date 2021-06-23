Caretta cerattanın yüzgecinde olta iğnesi fark edilince tedavi altına alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde, ön yüzgecinde olta iğnesi olduğu fark edilen deniz kaplumbağası, DEKAMER tarafından tedavi edildi. 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen Caretta carettaya ‘Cegiba’ adı verildiği ve denize bırakılacağı bildirildi.

Dalyan Küçük Kumsal mevkiinde, 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağası yaralı halde bulundu. Ön yüzgecinde bir olta iğnesi olduğu fark edilen iribaş caretta caretta DEKAMER veterinerleri tarafından tedavi edildi. Deniz kaplumbağasına 'Cegiba' isminin verildiği ve denize bırakılacağı öğrenildi.

DEKAMER ekiplerince yapılan tedaviyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece, Dalyan Boğazı'nın batısında yer alan Küçük Kumsal'da, arazi çalışmaları sırasında yuva yapan bir iribaş deniz kaplumbağasının sağ ön yüzgecinde olta iğnesi fark eden ekibimiz, yumurtalarını bıraktıktan ve yuvasını kapattıktan sonra yaralı kaplumbağayı merkeze getirdi. Veteriner hekimlerimiz tarafından olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve pansumanı yapılan 3035 yaşlarındaki kaplumbağaya ekibimiz tarafından ‘Cegiba’ ismi verildi."

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