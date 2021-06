Bodrum Belediyesi'nden müsilaja önlem

Türkiye'nin gündemine oturan deniz kirliliği ve müsilaj sorununun Bodrum kıyılarında da görüldüğü iddiaları üzerine Bodrum Belediyesi hızlıca harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, farklı noktalardan alınan numunelerin analiz için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne gönderildiği belirterek "Doğa yoksa turizm de yok" dedi.



Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 10 Haziran günü başlatılan çalışmalar kapsamında, yarımadanın farklı noktalarında, teknik personel kontrolünde dalgıçlar aracılığıyla denizden numune alımı gerçekleştirdi. Koylarda yapılan dalışlarda dip, orta kısım ve yüzeyden toplam 18 litre su numunesi alınmasının yanı sıra deniz tabanından müsilaj olduğu iddia edilen maddelerden örnekler alındı. Alınan numuneler, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmesi için belediye ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Laboratuarı’na teslim edildi.



Belediye Başkanı Ahmet Aras, müsilaj sorununun Bodrum koylarında yaşanmaması için Güvercinlik, Gündoğan, Turgutreis, Torba, Yalıkavak arasında denetimlerin sıklaşarak deniz tabanında incelemeler yapacak ve bu incelemelere ilişkin diğer kamu kurum ve kuruluşlarla gerekli paylaşımları yaparak etkin bir denetim ve riski önleme faaliyeti içerisine gireceklerini belirtti. Başkan Aras, denizlerdeki kirlilik sorunu, sonuçları ve çözüm yollarının aktarılması için belediye tarafından geniş katılımlı bir panel düzenleyeceklerini de duyurdu.



"Bir an önce denizleri korumak için gereken tedbirleri almalıyız"

Deniz salyasının yarımada sahillerini de kaplama ihtimalinden endişe duyduklarını ifade eden Aras, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekibimiz farklı noktalarda dalışlar gerçekleştirdi. Kimyasal, biyolojik bütün tetkikler yapılacak. Öncelikle riski tespit edeceğiz. Bodrum’da da deniz salyası tehlikesi var mı? Buna bakacağız. Denize atılan atık sular, kimyasal atıklar, teknelerden bırakılan sintineler. Bunları tespit ederek önlemek için harekete geçeceğiz. Bodrum’da hızlı büyümeyle, son bir yılda nüfus 3 katına çıktı. Ciddi altyapı sorunlarına yol açtı. Özetle arıtma tesisleri konusunda bazı sıkıntılarımız vardı. Deniz salyası tehlikesi de bizi bir kez daha bu konuda motive etti. Biz bir an önce denizleri korumak için gereken tedbirleri almalıyız. Bununla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile hep birlikte çalışacağız. Bir an önce bu tehlikeyi bertaraf etmeliyiz. Doğa yoksa turizm de yok."

