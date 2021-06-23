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Atık yağları biriktirip, Duygu'ya destek oldular

DHA

Atık yağları biriktirip, Duygu'ya destek oldular


Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'da Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, evlerde kullanılan yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek için başlatılan projeyle, 3 yılda 2 bin 640 litre atık yağ topladı. Biriken yağlarla biri evin içerisinde, diğeri ise dışarıda kullanılmak üzere 2 tekerlekli sandalye, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan engelli öğrenci 9 yaşındaki Duygu Naslıca'ya hediye edildi.
Ortaca ilçesinde, bitkisel atık yağların çevreye verdiği olumsuz etkiler konusunda öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için proje başlattıklarını söyleyen Cengiz Topel İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Kamil Karakaş, ilçedeki diğer okulların da desteğiyle toplanan yağlarla engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye alındığını belirtti. Hem çevrenin korunduğunu hem de Duygu Naslıca'nın ihtiyacının karşılandığını anlatan Karakaş, "Projemiz 3 yıl önce başladı. Şimdiye kadar 2 bin 640 litre atık yağ topladık. Bu proje, okulumuzdan başladı ama tüm Ortaca'yı dahil etmek istedik ve yurda yayılmasını istiyoruz. Lokantalarda, otellerde biriken yağlar, devlet tarafından toplatılıyor. Evlerdeki bitkisel atık yağların lavaboya gitmeden toplanmasını hedefliyoruz" dedi.
BİN LİTRE ATIK YAĞA BİR TEKERLEKLİ SANDALYE
Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Hamdi Kartal da öğrencilerden 5 litre yağ getirene, 'sosyal etkinlik belgesi' verdiklerini ve tüm çocukları teşvik ettiklerini dile getirdi. Bir yılın sonunda bin litre yağa ulaşıp alınan sandalyeleri, Duygu Naslıca'ya ulaştırdıklarını anlatan Kartal, "Kardeşimizin gözündeki mutluluğu görmek, o anı yaşamak bize çok büyük bir mutluluk verdi. Şu ana kadar 2 bin 640 litre yağ topladık, 540 litresi bu yıla ait. Hedefi inşallah eylüle kadar tuttururuz ve başka bir engelli kardeşimize daha yardımcı oluruz" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER GÖNÜLLÜ OLDU
Proje gönüllüsü öğrencilerden Esra Günal, atık yağları lavaboya dökmedikleri için boruların tıkanmasına engel olduklarını söyleyerek, "Atık yağları lavaboya dökmeyip Cengiz Topel İlkokulu'na getirmeliyiz ki, ülke ekonomisine katkı sağlansın ve engelli arkadaşlarımız tekerlekli sandalye kazansın" ifadesini kullandı.
Bulut Kaçar da, "Bugün iki buçuk litre yağ getirdim, bir yıldan beri biriktiriyorum. Siz de atık yağları biriktirin ve Cengiz Topel'e getirin ki bir engelli kardeşimiz, tekerlekli sandalye kazansın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER
2021-06-23 15:20:54

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