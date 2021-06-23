Hayallerini çizdiler, bisikleti kaptılar Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Ailem ile hayalimi çiziyorum’ resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin bisiklet ödülleri İl Müdürü Emre Çay tarafından verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen ‘Ailem ile Hayalimi Çiziyorum’ konulu resim yarışması ve ‘En Büyük Değerimiz: Ailemiz’ konulu öykü yarışmasının il birincileri, İl Müdürü Emre Çay tarafından ödüllendirildi.

Kovid19 salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde öğrencilerin ebeveynleri ile evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına sanatsal faaliyetler gerçekleştirmelerini sağlamak ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla değişik etkinlikler düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki resmiözel okullar arasında düzenlenen ‘Ailemle Hayalimi Çiziyorum’ konulu resim, ‘En Büyük Değerimiz: Ailemiz’ konulu öykü yarışmasının il birincileri, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Müdürü Emre Çay, resim ve öykü alanında yeteneklerini sergileyerek il birincisi olan öğrencileri tebrik etti. İl Müdürü Emre Çay “Yetenek yarışmaları, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve sanatsal etkinliklere yönelmelerine vesile olmaktadır. Gerçekleştirilen bu yarışma ile çocuklarımız aile kavramının önemini, aileyle bir arada geçirilen zamanın değerini, eserlerinde çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlar. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, rehberliklerinden dolayı öğretmenlerine ve desteklerinden dolayı velilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliklerde il birincisi olan öğrencilere başarı belgeleri ve ödül olarak ise bisiklet hediye edildi.

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