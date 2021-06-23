Şehit polis için lokma hayrı yapıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Belediye Meydanı’nda lokma döktürüldü, dualar okundu.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 16 Haziran günü Yahşi Mahallesi’nde silah kaçakçılığı şüphelilerini takibe aldı. Durdurulan otomobilden açılan ateş sonucu polis memurları Ercan Yangöz ve Abdulkadir Doğan yaralandı. Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yangöz, memleketi Denizli’nin Buldan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit olan Yangöz için bugün öğle namazının ardından Bodrum Belediyesince lokma döktürüldü, dualar edildi. İkindi namazı sonrası da şehidin arkadaşları ve sevenleri tarafından lokma hayrı yapıldı. Etkinlikte Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan tarafından Kuranı Kerim okundu.

Lokma hayrına şehidin çok sayıda meslektaşı ve çeşitli motosiklet kulüplerinin üyeleri de katıldı.

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