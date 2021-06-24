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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı 2. Yat Yarışları'nın basın toplantısı yapıldı

İHA

Cumhurbaşkanlığı 2. Yat Yarışları'nın basın toplantısı yapıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat yarışları 25 Haziran 2021 tarihinde saat 15.00'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayacak.
İlki geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen, dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alması planlanan ve bu yıl ikincisi 25 Haziran 27 Haziran tarihlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayıp Bodrum ilçesinde son bulacak olan yarışma için Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu’nun katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıda bilgilendirmede bulunan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Yat yarışları 2. yılını tamamlayacak. Bu yarışa Cumhurbaşkanımızın destekleriyle devletin tüm kademelerinde büyük teveccüh görüyoruz. Biz bu organizasyonu temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz bir güzelliği var. Burada 2527 Haziran tarihleri arasında yarış organize edeceğiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış şans faktörünün yanı sıra ciddi performans sağlanması gereken bir etap olacak.125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, akıntılarına rüzgara karşı sporcular kat edecek. Bence Avrupa’nın sayılı yarışlarından biri" açıklamasında bulundu.
Muğla Valisi Orhan Tavlı ise, "Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, yelken federasyonumuzun faaliyet programı kapsamında İstanbul açık deniz yat yarış kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın ilk etabına Muğla olarak ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını birlikte paylaşmaktan mutluyuz. Uluslararası düzenlenen bu tür organizasyonlar yarışma özelliğinin yanı sıra; ilimizin tanıtımı ve eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesine de olanak sağlamaktadır. Bodrum, Datça ve Marmaris’in eşsiz güzellikteki koylarında düzenlenecek bu organizasyon, ilimizin spor turizmine yönelik çeşitli ve önemli destinasyonlarının, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin yarış boyunca tüm dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Muğla’mız sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, çeşitli alternatif etkinlik fırsatlarıyla pek çok ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına başarı ile ev sahipliği yapmıştır. İlimizde spor turizminin yaygınlaştırılması ve her türlü spor organizasyonunun yapılması için tüm kurum ve kuruluşlarımızca gereken desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları’nın ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nın, ülkemiz turizminin gözbebeği Muğla’mızda düzenlenmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübüne, organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara ve yarışmacılara içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olması temennisiyle tüm sporculara şimdiden başarılar diliyor, yurt içinden ve yurt dışından tüm misafirlerimizi ilimizin eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı, 25 Haziran’da dünyanın en özel destinasyonlarından MarmarisBodrum rotasında gerçekleştirilecek. 25 Haziran’da Marmaris’ten start alacak olan yarışta; ekipler Halikarnas Kupası için mücadele verecek. Yarışların, ödül töreni 27 Haziran tarihinde Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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