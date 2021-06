Menteşe Belediyesi tiyatrosu 1 Temmuz’da perdelerini açıyor

Menteşe Belediye Tiyatrosu 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle perdelerini açıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tiyatro gösterilerini yüz yüze açık havada yapacak olan Menteşe Belediye Tiyatrosu, perdesini çocuk tiyatrosu ile Bayır Mahallesinde açacak.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma ve kısıtlamalar çerçevesinde tiyatro etkinliklerini dijital platform üzerinden sürdüren Menteşe Belediye Tiyatrosu Temmuz Ayı’nın ilk haftası ile birlikte yüz yüze gösterilerine başlıyor. Menteşe’nin farklı mahallelerinde çocuklarla bir araya gelecek olan belediye tiyatrosu normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte perdesini Bayır Mahallesinde açacak. Belediye Tiyatrosu Püskül ile Keşkül Kukla Tiyatrosu, Tüylü ve Havhav’ın Maceraları adlı müzikli çocuk tiyatrosu ile her hafta bir mahallede çocuklarla buluşacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Menteşe Belediye Tiyatrosunun Temmuz ayı itibariyle perdelerini açacağını belirterek, “Pandemi süreci sağlığımızın yanın da sosyal hayatımızı da olumsuz etkiledi. Salgın sürecinde rutin belediyecilik hizmetlerimize devam ederken değişen, değişmek zorunda kalan günlük yaşama uygun olarak kültür ve sanat faaliyetlerimizi yeni oluşan yaşam şekline göre yeniden şekillendirdik. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerimizin sınırlarını genişleterek tüm faaliyetlerimizi dijital platforma taşıdık. Tiyatro etkinliklerimizi de bu kapsamda dijital platform üzerinden yayınladık. Menteşe’de tiyatro sanatına ilgiyi arttırmak adına 7’den 70’e her vatandaşımıza hitap eden etkinlikler düzenledik. 529 adet online çocuk tiyatrosu, drama ve diksiyon eğitimi ile dijital platform üzerinden vatandaşlarımıza ulaştık. Menteşe Belediyesi olarak kısıtlama ve yasak dönemlerinde başta çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin nitelikli vakit geçirmelerini hedefledik.” dedi.

Başkan Gümüş yaz dönemine girilmesiyle birlikte tiyatro gösterilerinin açık havada yüz yüze yapılacağını belirterek, “Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerini Temmuz ayı itibariyle açıyor. Kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerimizde yaşayan çocukların tiyatroyla tanışmaları, onların kültür sanatla iç içe olabilmeleri için yaz döneminde sahnemizi kırsala da taşıyoruz. Belediye Tiyatromuz Temmuz ayı boyunca her hafta bir mahallede çocuklarla buluşacak. Belediye tiyatromuz uzun bir aradan sonra perdelerini ilk kez Püskül ile Keşkül Kukla Tiyatrosu, Tüylü ve Havhav’ın Maceraları adlı müzikli çocuk tiyatrosu ile Bayır Mahallesinde açacak. Ben de fırsat buldukça tiyatro gösterilerini çocuklarla birlikte izleyeceğim. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte belediyemiz tiyatrosunu birlikte izlemeye davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.