Müzik öğretmeni ile inşaat işçisi sevgilisi, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan müzik öğretmeni Beril K. ile erkek arkadaşı inşaat işçisi E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel ders veren müzik öğretmeni Beril K. ile erkek arkadaşı olan, inşaat işçisi E.Y.´nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları çiftin, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezinde beraber kaldıkları eve girdiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, buzdolabında cam kavanozlara konulmuş 11.24 gram hintkeneviri tohumu, 1.23 gram metamfetamin maddesi, 7.30 gram bonzai, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 300 TL ele geçirdi. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen çiftin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, söz konusu uyuşturucuyu içmek için bulundurduklarını söylediği öğrenildi. Beril K. ve E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-06-24 20:30:28



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