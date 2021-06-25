Köpeğin yardımına itfaiye koştu

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde tesisat bacasına düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti. köpek düştüğü yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iletişim altyapısı için yapılan ve içerisinde kablo ve boruların olduğu tesisat bacasına yavru bir köpek düştü. Köpeği düştüğü bacadan kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çengel yardımıyla talihsiz köpeği düştüğü yerden kurtardı. Köpek, Bodrum Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

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