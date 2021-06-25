Dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şaban S. idaresindeki 07 BOS 033 plakalı otomobil, Demirler Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Şaban S., Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban S.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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