Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.21'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 49,94 kilometre açığındaki depremin derinliği, 4,32 kilometre olarak belirlendi. Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Sındı, Yakaköy ve Mesudiye mahallerinden hissedilen deprem nedeniyle olumsuzluk bildirilmedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-06-25 12:51:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.