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'İdris ustanın oğluyum' diyerek dolandırdılar

DHA

'İdris ustanın oğluyum' diyerek dolandırdılar


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayayan Mahire Güleray (60), evine gelip, "İdris ustanın oğluyum, eğitim için paraya ihtiyacımız var" diyerek yardım isteyen 3 kişi tarafından 2 bin 600 TL dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan Güleray'ın, şikayeti üzerine jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde yaşayan Mahriye Güleray'ın evine dün gelen K.G., K.T. ve K.G., mahallede inşaat işleri yapan ustanın adını kullanarak "İdris ustanın oğluyum, eğitim için  masraflarımız var" diyerek Güleray'dan 2 bin 600 TL para aldı. 3 kişinin parayı alıp, ayrılmasından sonra mahallede inşaatçı İdris usta ile görüşen Güleray, dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya şikayette bulundu. Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşlı kadının verdiği eşkalden yola çıkan jandarma, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen para da sahibi Güleray'a teslim edildi.
Parasına tekrar kavuşan Mahire Güleray, kendisini dolandıran şüphelileri yakalayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-06-25 18:36:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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