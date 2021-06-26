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Muğla'da turizmciler, temmuz ayında yoğun talep bekliyor

DHA

Muğla'da turizmciler, temmuz ayında yoğun talep bekliyor


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'da 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılması, gecelik konaklamadaki KDV indiriminin 1 ay uzatmasıyla beklentileri artran turizmciler yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Şu anda gelen bilgilere göre önümüzdeki ay ciddi bir talep olacağı yönünde. Tabi ki 1 Temmuz tarihi sonrası normalleşmenin ikinci adımları atılacak. Vatandaşlarımız tatil moduna girecek ve tesislerimize talepte bulunacaklar" dedi.
Turizmde otellerin gecelik konaklamada yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirilmesinin bir ay daha uzatılmasını turizmciler memnuniyetle karşıladı. 1 Temmuz itibari ile normalleşmenin ikinci  aşamasına geçileceği açıklamaları ile Rus ve İngiliz turistlerden gelen olumlu haberler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, hükümetin KDV indirimden mutlu olduklarını söyledi. Bülbüloğlu, "Rusya'nın oyuna girmesiyle konaklama tesislerimizde doluluklar artacaktır. 24 Haziran tarihinden sonra Rus turistler Dalaman Havalimanı'na kafile halinde gelecekler. Rus turistlerin gelmesiyle Dalaman bölgesi olarak bahsettiğimiz Fethiye, Dalyan Sarıgerme gibi turistik lokasyonlarımızda ciddi turist artışı olacaktır. Marmaris olarak bizim gözümüz İngiltere'de. Muğla'nın birinci turist destinasyonu İngilizlerdir. Umarım temmuzda dolu dolu İngiliz turist gelir. Şu anda gelen bilgilere göre önümüzdeki ay ciddi bir talep olacağı yönünde. Tabi ki 1 Temmuz tarihi sonrası normalleşmenin ikinci adımları atılacak. Vatandaşlarımız tatil moduna girecek ve tesislerimize talepte bulunacaklar. Haziran ayı başından itibaren rezervasyon talepleri almaya başlamıştık. Temmuz ayının ilk haftasından itibaren bu talepler artacaktır. Şu an için yoğun bir talep yok" dedi.
'KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN 9 GÜN OLMASI İÇİN BİR TALEBİMİZ OLMADI'
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması için bir taleplerinin olmadığını belirten Bülbüloğlu, "Turizmciler olarak geçtiğimiz yıllarda bayramlarda tatilin uzaması için taleplerimiz olmuş ve yerine getirilmişti. Önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması için bir talebimiz olmadı. Bu yıl tercihi hükümete bıraktık. Türkiye ekonomisi 9 günlük tatile hazır mı değil mi bilemiyoruz. Bunun sosyal ve ekonomik boyutlarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Hükümet en doğru kararı verecektir" diye konuştu.
'RUS TURİSTLER EKİM SONUNA KADAR GELECEKLER'
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, Rus turistleri nisan ayının ikinci yarısından sonra beklediklerini vurgulayıp, "Ancak 2,5 aylık bir aradan sonra geliyorlar. Muğla bölgesi için Rus turist potansiyeli yoğun olacak. Ruslar da tatil bekliyorlar. İki büyük Rus acentesinin bölge müdürleri ile görüştüm. Yoğunluktan dolayı rezervasyonları sonbahar aylarına ötelediklerini ilettiler. Bir sıkıntı olmaz ise Rus turistler ekim sonuna kadar gelecekler. Onların gelmesi turizmciler için can suyu olacaktır. 1 Temmuz sonrası talep yoğunlaşacak. Kısıtlama olduğu için şu an talep az. Temmuzun birinci haftasında yoğunluk başlar. İngiliz turistlerden istediğimiz verimi 2 yıldır alamadık. Ama, ağustos başında İngiliz turist yoğun olacaktır" dedi.
'ÖNCELİK TEDBİRLER OLMALI'
Rus ve İngiliz turistin gelmesi ve iç pazarda taleple güzel bir turizm sezonu yaşayacağını düşündüklerine dikkat çeken Esin, "Turizm sezonu kasımın ilk haftasına kadar uzar. İngiltere'de mutasyonlu virüs var. Bizler, tedbirleri alarak misafirlerimizi kabul etmeliyiz. Virüs tedbirlerine uymazsak geçen sene gibi ekim ayındaki gibi kapanma yaşayabiliriz. Öncelik tedbirler olmalıdır. Sektörümüzde KDV'nin indirilmesi ekonomik sorunları bir nebze olsun hafifletmiştir. Olumlu haberler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor" diye konuştu.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin de bayram tatili uzasın diye bir taleplerinin olmadığını belirterek, "1 Temmuz normalleşme adımları sonrası kısıtlamalar kalkacağı için yoğun bire talep olacaktır. Vatandaşlar tatil planlarını mutlaka hayata geçirecektir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-06-26 10:45:35

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