2 Kişi Gözaltına Alındı 125 gram metamfetamin ele geçirildi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince durdurulan araçta 125 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda ilçeye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı.

Plakası tespit edilen araç, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durduruldu. Araç ve içerisindeki 2 şahıs üzerinde yapılan adli aramada; 125 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan H.G ve S.O isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

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