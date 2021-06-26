Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (1)



Tolgahan KAYLI/ DALAMAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Altıntas Mahallesi'nde bulunan kağıt fabrikasında, saat 13.00 sıralarında, yangın başladı. Çalışanlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de itfaiye araçlarının sevk edildiği bölgede söndürme çalışması başlatıldı. Ayrıca fabrikanın lojmanı da önlem amaçlı olarak boşaltıldı. Ormanlık alanın da bulunduğu bölgede söndürme çalışmalarına 4 helikopterle havadan destek veriliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Tolgahan KAYLI

2021-06-26 15:19:46



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