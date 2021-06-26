Muğla'nın Bodrum ilçesinin meşhur konserleri 1 Temmuz’dan itibaren başlıyor. Sahneleri özleyen ünlü sanatçılar Bodrum’da sahne almaya hazırlanıyor.

Bardakçı Koyu’nun gözdesi Azka Otel, gelenekselleşen yaz konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Çok özlenen ve heyecanla beklenen Azka Yaz Konserleri, yaz boyunca yine birbirinden sevilen sanatçıların muhteşem sahneleriyle müzik ziyafeti sunacak. Temmuz ayında İlyas Yalçıntaş’la başlayacak olan yaz konserleri eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Demet Akalın, Serdar Ortaç, Deha Bilimlier, Rober Hatemo, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Gökhan Tepe, Suzan Kardeş, Ahmet Selçuk İlkan, Hande Ünsal, Ömür Gedik ve Gülden Karaböcek, Derya Bedavacı, Tuğçe Tayfur, Seccad Mehmedi, Zehra Gülüç, Kuşum Aydın, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz, Banu Karaca, Aslızen, Koray Güler, Müge Zümrütbel, Hera, Sakiler, Orbay Gürmen, Yener Çevik, Seçil Gür, Filiz Naz, Pınar Özkan, Murat Akgün, Esra Sezer, Rana, Ersay Üner, Hande Dönmez, Mert Cihan, Ebru Elver, Meltem Eren, Irmak Arıcı gibi ünlü isimlerin yanı sıra sürpriz sanatçıların sahneleriyle renkli ve eğlenceli yaz akşamları yaşatacak.

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