Dalaman’daki yangın söndürme çalışmalarında 2 kişi yaralandı

Dalaman ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ederken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde fabrikanın plastik atık deposunda başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyüp tarım arazileri ile ağaçlık bölgeye yayılan yangın nedeniyle bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 15 arasözün yanı sıra, 4 yangın söndürme helikopteri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler müdahale ediyorlar.

Dalaman’ın siyah bulutlarla kaplandığı yangının dumanları çevre ilçelerden de görülürken, yangını söndürme çalışmaları sırasında bazı işçilerin de yaralandığı, söndürme çalışmalarına katılan 1’i Orman’da görevli 2 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

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