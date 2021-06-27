Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi



Ali GÜNDOĞAN (Marmaris/MUĞLA)(DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı, Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi..

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti. Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-06-27 11:46:12



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