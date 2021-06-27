Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi Hacı Abdi Sokakta meydana geldi. Yeni aldığı bisikletin yerinde olmadığını fark eden Ece İşinöz, komşusunun kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında bir kadının bisikleti sessizce alıp götürdüğünün görülmesi üzerine İşinöz durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri bisikleti çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını izleyen komşuların şaşkınlığı da görüntülere yansıdı.

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