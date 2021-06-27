Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (3)



BİR ÇOCUK BABASIYDI

Marmaris'teki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi. Görkem Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Evli ve 1 çocuk babası Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hasdemir'in çalışma arkadaşları da cenazenin gönderilişi sırasında büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü.

BİR POLİS DE YARALI

Ayrıca yangın sırasında motosikletli polis timinde görevli bir polis memurunun da hafif yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Muğla ve çevre illerden takviye gelen 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer ve çok sayıda orman işçisinin, müdahale ettiği yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Rüzgarın etkisiyle yangın bölgesinde farklı noktalarda zaman zaman tekrar alevlenmelerin yaşandığı, tamamen kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

LOJMANLAR BOŞALTILDI

Yangın sırasında ormanlık alana yakın bölgede bulunan polis lojmanları ile bazı otellerin lojmanlarının tedbir amaçlı boşaltıldığı, şu an için yangının bu bölgeler için tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Yangın bölgesine giden Muğla Valisi Orhan Tavlı da söndürme çalışmalarını takip ediyor.Ali GÜNDOĞAN (Marmaris/MUĞLA) (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-06-27 14:44:38



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