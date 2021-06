Köpekler hünerlerini sergiledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun katılımı ile gerçekleşen Doğa, Çocuk ve Hayvan Hakları temalı pati festivali birbirinden renkli ve ilginç görüntülere sahne oldu. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan da etkinliğe katılarak katılımcılara sertifika verdi. Öztan, köpek yarışmasında ise jüri üyesi oldu.

Bodrum Belediyesi tarafından Lider Pet Grup, Bodrum Hayvan Hastanesi ve Doria Hotel işbirliği ile düzenlenen festivalde, sevimli dostlar sahipleri ile birlikte yarışma heyecanını yaşarken, çocuklar aileleriyle birlikte sokak hayvanlarına kulübe boyadı. Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan da etkinliğe katılarak destek verdi. Teker teker stantları gezen Öztan daha sonra köpek yarışmasında jüri üyesi oldu.

Etkinliği yapan Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Bodrum Belediyesi olarak turizm sezonunun artık normalleşme sürecine girdiği dönemde 30’a yakın sivil toplum örgütünün katılımıyla, tüm gelirinin can dostlarımıza ve Bodrum Belediyesi’ne ait hayvan bakım evlerine gidecek bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Gün boyu birçok etkinlik olacak. Konserler, çocuklarımız için eğitici atölyeler, can dostları yarışması gibi. Birçok hayvan sever can dostlarıyla birlikte bizlerle olacaklar. Yeryüzünü birlikte paylaştığımız canlıların yaşam hakkını savunmak, doğayı ve çevreyi koruyarak birlikte yaşamı kolaylaştıran hizmetler üretmek, sosyal belediyeciliğin temel taşı. Yakın dönemde Veteriner İşleri Müdürlüğümüzle 2 tane hayvan rehabilitasyon ve bakım evimizi daha modern hale getirdik, kısırlaştırma klinikleri açtık. Bugün Bodrum için güzel bir gün. Burada yıllar önce böyle bir etkinlik yapılmıştı. Biz bu sene tekrarını yapıyoruz Dayanışmayı büyütmek, iyiliği çoğaltmak amacıyla buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayvanlara, doğaya, çevreye hepimiz sahip çıkmalıyız. Biz bu farkındalığı yapmak adına bu etkinliği düzenledik” dedi.

Candostları güzellik ve yetenek yarışması jüri üyesi olarak festivalde yer alan, katılımcı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ile birlikte teşekkür belgelerini takdim eden ses ve sinema sanatçısı Bahar Öztan her zaman sokaktan 34 kedi alarak beslediğini belirterek “Hayvanlara hep bakmışımdır, sevmişimdir. Onlar bizim canlarımız, can dostlarımız. Onlarsız hayat hiç keyifli değil. Onlarla güzelleşiyor her şey. Bu çalışmalar çok güzel ve olması gereken çalışmalar. Bodrum’a yakışır bir çalışma bu yüzden tebrik ediyorum” diye konuştu.

En Şık Can Dostu, En Yetenekli Can Dostu ve Sahibine En Çok Benzeyen Can Dostu kategorilerinde yarışan köpekler hayvanseverlerden bolca alkış aldı. Yarışmada En Şık Can Dostu kategorisinde Frida, En Yetenekli Can Dostu kategorisinde ve Sahibine En Çok Benzeyen Can Dostu kategorisinde Daisy isimli köpekler birinciliği elde etti. Dereceye giren ilk üç köpek ve sahiplerine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik, Bahar Öztan, Elnur Hüseynov ve Kutay Özkan gibi ünlü isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından ödül kupası ile hediyeler verildi.



Kap bizden mama sizden

Bodrum Belediyesi tarafından sokak hayvanları için mama kabı, çevre temizliğine dikkat çekmek için dışkı torbası, tohumlu yeşeren kalem, boyama kitabı gibi festival ziyaretçilerine bir çok ürünün dağıtıldığı festivalde, hayvan hakları derneklerine 1.5 ton, barınak hayvanları için 1.5 ton, festival ziyaretçilerine verilmek üzere toplam 4 ton mama bağışı yapıldı. Elnur Hüseynov ve Fecir Ajda Gürsoy konserleriyle etkinlik sona buldu. Konser sonrası sanatçılara Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Tayfun Yılmaz teşekkür plaketi takdim etti.

