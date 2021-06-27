DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti

İHA

DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve çevredeki diğer yatlara sıçramadan söndürülen yangınla ilgili DSV Yatçılık Genel Müdürü Ulviye Alizade Kuçeruk, yangına anında müdahale eden personele ve söndürme ekiplerine teşekkür etti.
Yangının sabah saat 07:30 sıralarında DSV Yatçılık açık sahasında bulunan bir teknede meydana geldiğini kaydeden Genel Müdürü Ulviye Alizade Kuçeruk, “DSV personeli ile sahada bulunan ustalar dumanları görür görmez yangına müdahale etmiştir. Bölgede bulunan ekip bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan bölgedeki diğer teknelerin zarar görmemesi için tedbir aldı. Öte yandan hemen tersanenin yangın söndürme sistemi devreye alınmıştır. Yanan teknenin hemen yanında bulunan küçük yediemin teknesi dahil, onarım bakımdaki tekne ve onun kayığı tamamen yanmıştır. Yanda bulunan iki tane teknede ise küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir. Bundan başka tersane ya da çekek alanına başkaca bir hasar olmamıştır. Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma olmaması ve can kaybı yaşanmamasıdır” dedi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesi ile ortak sürdürülen çalışma ile yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Genel Müdür Ulviye Alizade Kuçeruk, “İtfaiyenin talimatı ile DSV’nin kepçesinin denizden yangına su dökmesi söndürme çalışmasını hem kolaylaştırmış hem de hızlandırmıştır. Yangında ciddi bir sınav veren ve kısa sürede yangının kontrol altına alınıp söndürülmesini sağlayan çalışanlarımıza ve itfaiye teşkilatına, yangın sırasında hazır bekleyen sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpekler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Köpekler hünerlerini sergiledi
Bodrum can dostları için festival düzenledi: ‘Pati fest’
YEREL HABERLER Bodrum can dostları için festival düzenledi: ‘Pati ...
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı / Ek ...
Orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı Arkadaşları ...
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (3)
Marmaris’teki yangında, bir orman işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Marmaris’teki yangında, bir orman işçisi hayatını ...
Osmanlı döneminde yapılan oda ayağa kaldırıldı
YEREL HABERLER Osmanlı döneminde yapılan oda ayağa kaldırıldı
Marmaris’te orman yangını Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bir otelin personel lojmanı boşaltıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te orman yangını Yangına havadan ve karadan ...
Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı
(Görüntülü) MUĞLA KORSAN YAT VE TEKNE TAŞIMACILIĞI UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA KORSAN YAT VE TEKNE TAŞIMACILIĞI ...
İş Bankası’ndan Stratonikeia kazılarına destek Antik Dönem, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapı ve kent dokusunun birlikte görülebildiği nadir yerlerden biri olan Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarına İş Bankası destek veriyor.
YEREL HABERLER İş Bankası’ndan Stratonikeia kazılarına destek Antik ...
Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
YEREL HABERLER Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris’teki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Marmaris’teki yangına karadan ve havadan müdahale ...
Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla ...
Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla ...
Korsan yat ve tekne taşımacılığı uyarısı
YEREL HABERLER Korsan yat ve tekne taşımacılığı uyarısı
2 milyon liralık tekne küle döndü
YEREL HABERLER 2 milyon liralık tekne küle döndü
Marmaris’te orman yangını
YEREL HABERLER Marmaris’te orman yangını
Stratonikeia Antik Kenti'nde `Tapınak-2´ için kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Stratonikeia Antik Kenti'nde `Tapınak-2´ için kazı ...
Kiraz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kiraz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)
Dalaman Belediye Başkanı; “3 hektar yandı, kontrollü yanma devam ediyor”
YEREL HABERLER Dalaman Belediye Başkanı; “3 hektar yandı, kontrollü ...