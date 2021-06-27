Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkıp devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiyeci yaralandı.

İlçeye Bağlı Çamurköy Mahallesi’nde çıkan ekin yangınına müdahale için yola çıkan Şükrü Güven yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, Fethiye Antalya karayolu Çaykenarı mahallesinde devrildi. Kazada sürücü Güven ile yanındaki Mustafa Arslan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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