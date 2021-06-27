Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (6)

DHA

Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (6)


YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda enerji nakil hatlarından yayılan kıvılcım sonucu çıktığı öne sürülen yerleşim yerleri ile otelleri tehdit eden yangın 8 saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı. Muğla ve çevre şehirlerden 10 yangın helikopteri, 80 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri ve 328 orman işçisi, belediye itfaiye, zabıta, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE olmak üzere 350 personel görev yaptı. 10 yangın helikopteri 8 saat boyunca durmaksızın 100 metre mesafedeki denizden 320 sorti yaparak müdahale etti, 9 bin 600 ton deniz suyunu dökerek yangını söndürdü. Yangında 150 futbol sahası büyüklüğünde 110 hektar alan yanarak zarar gördü. Öte yandan, Marmaris Kızılay ve Marmaris Belediyesi İçmeler karayolu kenarında stant açarak yangına müdahale eden ekiplere ve göreve gelen kamu görevlilerine yiyecek, içecek ve su dağıttı. 
'BU ALANLAR TEKRAR YEŞİLLENDİRİLECEKTİR'
Yangın çıktığı ilk andan itibaren ekipleriyle birlikte bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, " Ekiplerin müdahalesiyle yangın yerleşim ve otel bölgesine ulaşmadan söndürüldü. Tüm Marmaris seferber oldu. Görgü tanıkları ve müdahale eden yetkililerle yaptığım görüşmede yangının enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlardan dolayı olarak söylendi. Şu an inceleme yapan kurumlar bu konuda hem fikir. Yanan orman alan ile ilgili herhangibi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Kurumlarla el ele verip yanan alanın tekrar küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Bu alanlar tekrar yeşillendirilecektir" dedi.Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),(DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-06-27 20:53:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 2 ...
Muğla Barosu Başkanı Uzun güven tazeledi
YEREL HABERLER Muğla Barosu Başkanı Uzun güven tazeledi
Yılan sokan itfaiye amiri ölümden döndü
YEREL HABERLER Yılan sokan itfaiye amiri ölümden döndü
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (5)
DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti
YEREL HABERLER DSV Yatçılık, yangına anında müdahale eden ...
Köpekler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Köpekler hünerlerini sergiledi
Bodrum can dostları için festival düzenledi: ‘Pati fest’
YEREL HABERLER Bodrum can dostları için festival düzenledi: ‘Pati ...
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı / Ek ...
Orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı Arkadaşları ...
Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı (3)
Marmaris’teki yangında, bir orman işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Marmaris’teki yangında, bir orman işçisi hayatını ...
Osmanlı döneminde yapılan oda ayağa kaldırıldı
YEREL HABERLER Osmanlı döneminde yapılan oda ayağa kaldırıldı
Marmaris’te orman yangını Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bir otelin personel lojmanı boşaltıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te orman yangını Yangına havadan ve karadan ...
Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı
(Görüntülü) MUĞLA KORSAN YAT VE TEKNE TAŞIMACILIĞI UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA KORSAN YAT VE TEKNE TAŞIMACILIĞI ...
İş Bankası’ndan Stratonikeia kazılarına destek Antik Dönem, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapı ve kent dokusunun birlikte görülebildiği nadir yerlerden biri olan Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarına İş Bankası destek veriyor.
YEREL HABERLER İş Bankası’ndan Stratonikeia kazılarına destek Antik ...
Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı
Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
YEREL HABERLER Marmaris'te tersanede yangın; 3 tekne yandı
Marmaris’teki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Marmaris’teki yangına karadan ve havadan müdahale ...
Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla ...
Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla ...
Korsan yat ve tekne taşımacılığı uyarısı
YEREL HABERLER Korsan yat ve tekne taşımacılığı uyarısı
2 milyon liralık tekne küle döndü
YEREL HABERLER 2 milyon liralık tekne küle döndü