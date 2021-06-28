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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı Dereceye girenlere ödülleri verildi

İHA

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı Dereceye girenlere ödülleri verildi

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslar arası Yat Yarışları Muğla Etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı sona erdi. 25 Haziran’da Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın start vermesiyle yarışa başlayan ekipler; MarmarisBodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele vererek, Muğla etabı yarışlarını Bodrum’da tamamladılar.

Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta, ulusal ve uluslararası 300’ü aşkın yarışçı, 8 grupta yarıştı. Dünyanın en özel destinasyonlarından MarmarisBodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele verilen yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris’in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti’nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla’nın eşsiz güzellikleri yarışçılara eşlik etti.

Muğla etabı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Dereceye girenlerin ödüllerine kavuştuğu törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sporcular katıldı. Ödül töreninde planlanan konser, Marmaris’teki orman yangınında bir orman işçisinin şehit olması sebebiyle iptal edildi.

Törende konuşan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve yarışların Komite Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın ilk etabı olan Muğla Etabı’nı sağ salim tamamlandığını belirterek "Herhangi bir kaza, herhangi bir aksilik, yolunda gitmeyen hiçbir şey olmadı. Çok mutluyuz. Çok başarılı bir yarıştı" dedi.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Marmaris’te şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir’i anarak başladığı konuşmasında “Aslında bu gece daha ihtişamlı olabilirdi. Programa valimiz ve vekillerimiz de katılacaktı. Marmaris Kaymakamımız da burada olacaktı. Maalesef bugün yaşadığımız bu acı olay dolayısıyla biraz daha mütevazi şekilde etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlk defa gerçekleştirilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığımızın adına yakışır güzel bir organizasyon oldu. İlimizin, ilçemizin sosyal hayatına, spor hayatına tanıtımına turizmine ciddi katkılarda bulundu" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yarışmada en hızlı tekne ödülünü, 13 saat 56 dakika 53 saniyelik rekor sürede rotayı tamamlayan Erkan Bilsev yönetimindeki Perlewhite teknesi kazandı. Genel Klasman birincisi Murat Tan yönetiminde ki Good Day Sunshine, ikncisi Tora Sebahattin Kutoğlu yönetiminde ki Wings Of Island, üçüncüsü ise Arbuzov Andrey yönetiminde ki Rus ekibi Corrier Du Coeur oldu. Yarışmada Knidos Adası’na ulaşan ilk 8 tekneye de ödül verildi.

Diğer kategorilerde kaptanlar ve teknelerin dereceleri şöyle;
IRC 0 sınıfı
1. Arbuzov Andrey yönetimindeki Corrier Du Coeur
2. Erkan Bilsev yönetimindeki Perlewhite
3. Onur Tok yönetimindeki Team Linea Rossa
IRC 1 sınıfı
1. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings Of Island
2. Cenk Tekkaya yönetimindeki NissanFiftyfifty
IRC 2 sınıfı
1. Halil Arıkan yönetimindeki Winter Blue
2. Semih Pekyörür yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken
3. Tunca Çalışkan yönetimindeki Stormy
IRC 3 sınıfı
1. Bülent Çelik yönetimindeki İskorpit
2. Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus
3. Hasan Ergün Nalbantoğlu yönetimindeki Mercer Blue Miles
IRC 4 sınıfı
1. Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine
2. Halit Özbekli yönetimindeki Neslisu
3. Murat Okay yönetimindeki Optimus
Gezgin (A) sınıfı
1. Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki Vamos
2. Ekber Levent yönetimindeki Zoso
3. Ergün Ramazan Sarıoğlu yönetimindeki Defne
Gezgin (B) sınıfı
1. Erhan Abay yönetimindeki Elisa
2. Deniz Bozkurt yönetimindeki Menestrel
Gezgin (C) sınıfı
1. Erhan Uyan yönetimindeki Uyan SailingKraken
2. Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams
3. Ersen Dinç yönetimindeki Lobster
Knidos özel ödülleri
Onur Tok yönetimindeki Team Linea Rossa
Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings Of Island
Halil Arıkan yönetimindeki Winter Blue
Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus
Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine
Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki Vamos
Erhan Abay yönetimindeki Elisa
Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dream

Yarışların İstanbul etabının 2931 Ekim 2021’de yapılacağı belirtildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak İstanbul etabında, ‘’İki kıtada yaşayan şehir’’ adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi’nde, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabı 31 Ekim’de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Kıtalararası Yarışacaklar

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslar arası misyon temsilcilerinin de alandan izlediği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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