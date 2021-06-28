Milas’ta 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narko Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan araç ve şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan M.A.,S.A. ve G.B. isimli 3 şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.