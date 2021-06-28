Bodrum Belediyesi “Yaşlılara Saygı Projesi” başlattı

Bodrum Belediyesi, yaşlılık konusunda sosyal farkındalığı arttırmak, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak, toplumda yaşlı bireylere ve yaşlılığa karşı yitirilen hassasiyetlere dikkat çekmek için ‘Yaşlılara Saygı Projesi’ başlattı. Proje kapsamında Bodrum’un çınarları ziyaret ediliyor.

Saha çalışmalarında sık sık yaşlı yurttaşlarla bir araya gelen, ihtiyaçlarını soran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’daki çınarlar için yeni bir çalışma başlattı. ‘Yaşlılara Saygı Projesi’ adı verilen çalışma kapsamında ilçede yaşayan yaşlıların tek tek evleri ziyaret ediliyor. Yürütücülüğünü Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt’un yaptığı çalışma kapsamında yapılan ziyaretler vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, eski Bodrum Belediye Başkanı Cevat Bilgiç, Eskiçeşme Mahallesi önceki dönem muhtarı Ali Özsu başta olmak üzere birçok yurttaşın evi ziyaret edildi. Pandemi önlemlerine dikkat edilerek yapılan ziyaretlerde, yaşlı yurttaşlara ihtiyaçları soruldu. Belediyenin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanlarında olduğu ifade edildi. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Bodrum'un Çınarları, Başkan Ahmet Aras'a ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Yarımadanın her köşesinde aralıksız devam edecek ziyaretler ile yaşlılık konusunda sosyal farkındalığı arttırmak, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak, toplumdaki yaşlı bireylere ve yaşlılığa karşı yitirilen hassasiyetlere dikkat çekmek amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.