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GEN Ünlü tiyatro sanatçısı Ali Demirel, tedavi gördüğü hastanede vefat etti (Fotoğraflı) Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) – Bir süredir Marmaris’te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Marmaris’te yaşadığı evde fenalaşan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirel’e ileri derece zatürree teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği bulunan ve şeker hastası Demirel yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Demirel’in yakınları ve dostlarının İstanbul’dan geleceği ve cenazesinin Marmaris Armutalan Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. (ÖK-ÖK-Y)

İHA

GEN Ünlü tiyatro sanatçısı Ali Demirel, tedavi gördüğü hastanede vefat etti (Fotoğraflı) Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) – Bir süredir Marmaris’te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Marmaris’te yaşadığı evde fenalaşan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirel’e ileri derece zatürree teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği bulunan ve şeker hastası Demirel yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Demirel’in yakınları ve dostlarının İstanbul’dan geleceği ve cenazesinin Marmaris Armutalan Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. (ÖK-ÖK-Y)

– Bir süredir Marmaris’te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Marmaris’te yaşadığı evde fenalaşan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirel’e ileri derece zatürree teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği bulunan ve şeker hastası Demirel yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Demirel’in yakınları ve dostlarının İstanbul’dan geleceği ve cenazesinin Marmaris Armutalan Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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