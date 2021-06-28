Menteşe Sungur Mahallesi’ne yeni su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe İlçesi Sungur Mahallesi’ne yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarını başlattı. Yaz sonunda tamamlanması planlanan çalışma sonrasında bölgeye 260 ton/gün yeni su kaynağı sağlanacak.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ihtiyaç olan bölgelere yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Su kaynaklarını yenileme ve ek su kaynaklarının kazandırılması için proje üreten ekipler Menteşe Sungur Mahallesi’ne de yeni bir su kaynağı sağlamak için çalışmalara başladı. Yeni su kaynağı ile Sungur Mahallesi’ne 260 ton / gün ek su sağlanacak.

Bölgede çalışmalara başlayan MUSKİ ekipleri yeni su kaynağı ile mevcut sistemin bağlantısı için 4 bin 500 metre hat imalatı yapacak. Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan yeni hattın, mevcut sisteme dahil edilmesiyle bölgenin su ihtiyacı karşılanmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.