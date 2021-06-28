Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yol kenarında başlayan yangın, orman ve makilik alana da sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği 2 ev tahliye edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

MuğlaFethiye kara yolu Ula'nın kırsal Esentepe Mahallesi'nden geçen bölümünde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yakındaki makilik ve ormanlık alana da sıçradı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri Muğla-Fethiye kara yolunu tek yönlü ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki 2 evi tahliye etti, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Mahalle halkı bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

CENAZEDEN DÖNEN ORMANCILAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Bu sırada dün Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki orman yangınında yaşamını yitiren geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in cenazesinden dönen orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevlere 2 helikopter ile havadan, 6 arazöz ile de karadan müdahalede bulunuldu. 2 dönümlük alanda etkili olan yangında alevler yarım saatte söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2021-06-28 16:44:55



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