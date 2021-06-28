Arkadaşları, şehit orman işçisini kurtarmak için alevlerin arasına dalmış



Müslim SARIYAR/ MUĞLA (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınına madahale ederken arkadaşları Görkem Hasdemir'i kaybeden ekipteki 2 orman işçisinin, Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ortaya çıktı. Polis kayıtlarında da yer alan biilgide işçilerin arkadaşlarının cansız bedenini buldukları belirtildi.

Marmaris´te dün saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkt. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak Orman Bölge Müdürlüğü´nde çalışan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gönderildi. İşçiler, hortum çekerek alevlere müdahala etti. Bu sırada rüzgar bir anda terse döndü. Alevlerin arasında kalan işçiler, yangına müdahale ederken önlerinde olan Görkem Hasdemir`i kaybetti. Mesai arkadaşları Şükrü Bedelce ve Turgut Kolkesen, arkadaşlarını bulmak için alevlerin arasına daldı. Yaklaşık yarım sonra Bedelce ve Kolkesen arkadaşlarını ölü olarak buldu. Yangının devam etmesi nedeniyle Görkem Hasdemir´in cenazesi AKUT ekipleriyle birlikte çıkartıldı. Arkadaşları için alevlerin arasına giren Bedelce ile Kolkesen de hafif şekilde yaralandı.

Bedelce ve Kolkesen'in polis kayıtlarına geçen ilk ifadelerinde şunları söylediği öğrenildi:

"Yangın ihbarının ardından 5 kişi olarak yangın yerine gittik.Rüzgar ters esmeye başladı. Bir anda alevler etrafımızı sardı. Dumanla beraber göz gözü görmüyordu. Bu sırada yanımızdan kaybolan Görkem´i aramaya başladık. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında arkadaşımızı bulduk."

Hasdemir'in alevlerden uzaklaşmaya çalışırken düşerek başını çarptığı, cenazesinin bulunduğu noktada bayıldıktan sonra yaşamını yitirdiğinin sanıldığı belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris

2021-06-28 17:08:07



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