Meral Akşener, Muğla'da (2)



AKŞENER'DEN BAŞKAN GÜRÜN'E ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından Menteşe ilçesine geçti. Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürün, "Önemli bir mücadele dönemi geçiyorsunuz. Bütün ülkede sizleri heyecanla ve umutla bekliyor. Umarım en kısa sürede sizin de hep deklare ettiğiniz gibi bir an önce seçimi alıp milletin iradesini göstermesini sağlamamız gerekiyor. İnşallah en kısa sürede seçilip büyük bir rehabilitasyon dönemli ile hep birlikte ülkemizi tekrar eski raylarına oturtma imkanı olur. Onun için de size minnettarım" dedi. Akşener, Gürün'ün ziyaretinin ardından Marmaris'e hareket etti.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-06-28 18:31:42



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