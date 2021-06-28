Ula'da orman yangını (2)



ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ EVDE OTURAN AİLE KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Yangında, alevlerinin arasında kalma tehlikesi yaşayan aileler korku dolu anları anlattı. Evli ve 2 çocuk annesi Gülten Uçar, yangının yolun kenarında başlayıp evlerine doğru hızla geldiğini belirterek, "Alevlerin evlerimize sıçrama durumu vardı. Eşimle birlikte yangına hortumlarla su tuttuk. Alevler ağaçlara sıçradı ve yangın birden büyüdü. Tavuklarımı kümesten çıkarmaya çalıştım. Mahalledekiler yardıma koştu" dedi.

'SİGARA İZMARİTİ VE ŞİŞE KIRIĞI ATILMASIN'

Uçar'ın eşi Ümit Uçar ise, "Alevlerin evlerimize sıçramasına ramak kaldı. Elimizden geldiği kadar yangını söndürmeye çalıştık. Yangını küçük çaplı atlattığımız için Allah'a şükürler olsun. Yangının otomobilden yola atılan sigara izmaritinden çıktığını düşünüyorum. Vatandaşlarımıza rica ediyorum. Yol kenarlarına sigara izmariti ve şişe kırığı atmasınlar. Hayvanlarımız telef oluyor, yeşilimiz küle dönüyor" diye konuştu.Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHADHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2021-06-28 18:40:19



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