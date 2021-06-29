Bodrum'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılırken, 2 kişi, göçmen kaçakçısı şüphesiyle yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Haziran saat 03.05 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 33 kaçak göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ekipler aynı gün içerisinde saat 08.10 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılar kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-29 03:52:35



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