Datça sahiline gebe köpek balığı vurdu



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde 200 kiloluk gebe 'Boz Camgöz' cinsi köpek balığı sahile vurdu.

Gökova Körfezi Gereme Koyu'nda, bugün saat 10.30 sıralarında bölge halkı, sahile vuran köpek balığıyla karşılaşınca, Datça Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müdürlükte görevli su ürünleri mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan, bölgede inceleme yaptı. 3 metre 30 santimetre boyunda ve 200 kilo ağırlığındaki köpek balığının, 6 solungaçlı 'Boz Camgöz' cinsi olduğu tespit edildi. Gebe olduğu da belirlenen köpek balığının doğum yapmak üzere olduğundan ya da beslenme amacıyla kıyıya geldiği tahmin ediliyor. Köpek balığı, incelemelerin ardından Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü'ne bilgi verilip, Datça Belediyesi'ne teslim edildi.

'DERİNLERDE YAŞAR'

Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, köpek balığını gördüklerinde, hareketsiz olduğunu söyleyerek, "Altı solungaçlı Boz Camgöz köpek balığı, daha çok derinlerde yaşarlar. Bölgemizde sıkça görülür. Kıyıya geliş sebebi muhtemelen ya yavru bırakmak ya da beslenme amaçlı olabilir. 3 metre 30 santimetre büyüklüğünde ve 200 kilogram ağırlığında. Üzerinde darp, cebir izi, herhangi bir yara bereye rastlanmadı. İlk gelenler canlı olduğunu söylüyor ama biz geldiğimizde hareketsizdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-06-29 15:15:51



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