Bodrum daha çok sanat etkinliği ile buluşacak

Bodrum Belediyesi, Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde ‘Leopold Levy, O Bir Efsane’ resim sergisi, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Bodrum’da Renklerin Yolculuğu’ isimli sergi ile sanatseverlere kapısını açtı.

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde açılan iki yeni sergi sanatseverlerle buluştu. Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde açılan ‘Leopold Levy, O Bir Efsane’ resim sergisinin açılışında konuşan küratör Prof. Dr. Kıymet Giray, dünyaca ünlü Fransız sanatçı Leopold Levy’nin hayatı ve eserlerine ilişkin bilgiler verdi. Giray, bu eserlerin sanatseverlerle buluşmasına aracı olan koleksiyonerler Ünal Göğüş ve Ceyda Göğüş’e teşekkürlerini sundu.

‘’Bodrum sanatın başkentidir’’

Açılışta konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Leopold Levy ile ilgili resim sergisinin Türkiye’de ilk olarak Bodrum’da açıldığına dikkat çekti. ‘’Böyle efsane bir sanatçının sergisini ilk olarak efsane bir şehir olan Bodrum’da açmak gurur verici’’ diyen Tutkun, normalleşme sürecinin başlamasıyla ilkleri gerçekleştirecek birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini duyurdu.



Tutkun, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Birkaç gün öncesinde Bodrum genelinde 30’un üzerinde sanatçı, sanatseverlere atölyelerini açtı. Şimdi bugün yine güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Böyle efsane bir sanatçının sergisini ilk olarak efsane bir şehir olan Bodrum’da açmak gurur verici. Bodrum Belediyesi olarak sanata yaptığımız yatırımın karşılığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bodrum sanatın başkentidir. Sanata ve sanatçıya her türlü desteği vermeye hazırız. Bodrum’u daha fazla sanat etkinlikleriyle buluşturmak belediye olarak bizim görevimiz. Bu serginin bizlerle buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Galeri Abay tarafından gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Ayşegül Abay’ın yaptığı ‘Bodrum’da Renklerin Yolculuğu’ isimli karma sergi ise Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Resim, seramik, heykel, fotoğraf, mozaik ve ebru dallarında 46 sanatçının eserlerinden oluşan serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.



‘’Sonuna kadar yüreklerimiz sanatla atacak’’

Serginin açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, “Belediyemiz ve Başkanımız Ahmet Aras’ın sanata, kültüre ve doğaya olan sevgisi ile bizler Bodrum’da birçok sanat dalına kapılarımızı açıyoruz. Sonuna kadar yüreklerimiz sanatla atacak. Bir ülkenin başarısı sanata ne derece önem verdiği ve desteklediği ile ilgilidir. Doğanın tahrip edilmesi ve betonlaşmayı tartıştığımız bu sancılı günlerde, siz kıymetli sanatçılarımızın eserleri ile umutlanıyoruz. Sanat var oldukça, sizler var oldukça, genç kuşaklar için bırakacağımız dünya sizin eserleriniz kadar yaşam dolu olacaktır. Bu zor günlerde emeğini, sabrını ve zamanını harcayan sanatçılarımıza, ortaya çıkardıkları muhteşem eserleri için teşekkür ediyoruz’’ dedi.



Çakaloğlu, yeni normalleşme ile birlikte sanatsal ve kültürel etkinliklerin artacağının müjdesini verdi: ‘’Pandemi döneminde sanatçılarımız ve sanatseverlerimiz birbirinden ayrı kaldı. Umuyoruz ki bundan sonra, yeni bir normalleşme ile birlikte, özlediğimiz sanatsal ve kültürel etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz"



‘Leopold Levy O bir Efsane’ isimli resim sergisi, 10 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde her gün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında, ‘Bodrum’da Renklerin Yolculuğu’ isimli karma sergi ise Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 4 Temmuz 2021 tarihine kadar her gün 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.