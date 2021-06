Güneydoğu Anadolu’nun en güzel lezzetleri burada sunuluyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde adını yarım asırlık meşe ağacından alan “Meşealtı Otantik Kebap”, misafirlerini ağırlamaya başladı.



Sianji Farm’de yetiştirilen organik sertifikalı sebze ve meyvelerle hazırlanan kahvaltı, kebap, et ve meze içerikli menüsü ile yepyeni bir mekan açıldı. Sianji WellBeing Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır tarafından açılan “Meşealtı Otantik Kebap” adlı mekan, Kadıkalesi’nde doğayla iç içe, yaklaşık yarım asırlık meşe ağacının altında misafirlerini ağırlamaya başladı.



Güneydoğu Anadolu mutfağının birbirinden güzel lezzetlerini sunan mekanın açılışına; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve turizmciler katıldı.



Sunuculuğunu tiyatro ve sinema sanatçısı Hakan Bilgin’in yaptığı akşamda konuşan mekanın işletmecisi Recai Çakır, “Bundan sonra burayı sabah 09.30 ile 13.00 arası brunch’a açtık, ama brunch’ta Güneydoğu’nun lezzetlerine dikkat ettik. Özellikle katmeri, ciğer kebabını yiyebileceğiniz, koyun ve boyundan oluşan kelleyi yiyebileceğiniz bir ortam oluşturduk. Serpme Anadolu kahvaltısını oluşturduk. Sabah 09.30 arası bu hizmeti vereceğiz. Akşam saatlerinde bildiğiniz mezeler ve Güneydoğu Anadolu’nun lezzetlerini alabileceksiniz. Gelen dostlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Herkesi bugünden sonra da dostlarıyla bu mekana bekliyoruz” dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı konuşmada “Bodrum’un yarım bin yılına şahitlik etmiş bu ulu meşenin altındaki bu mekanı bize kazandıran sevgili Recai Çakır’a teşekkür ediyoruz. Recai Bey Bodrum’a geldiği günden beri ilçenin gelişimi için, turizmi için, sosyal hayatı için sivil toplumda her tarafta muhteşem mücadele ediyor. Bilgisiyle, görgüsüyle, deneyimiyle her zaman bize destek oluyor. Bugün de Bodrum’a çok önemli bir yer kazandırmış. Bodrum’da plazalar, rezidanslar, süper lüks restoranlara ihtiyacımız yok. Bodrum zaten ağacıyla, toprağıyla, doğasıyla her şeyiyle büyük bir değerdir. Biz bunları korumaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise “Recai Bey gerçekten duayen bir turizmci. Hep ilklere imza atan bir arkadaşımız. Bizi de bugün burada misafir etti. Gerçekten güzel bir yer. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Gerçekten turizm anlayışına yeni bir konsept getiriyor. Kovid’ten sonra da turizm anlayışında bugün ve bundan sonra çok önemli değişiklikler olacak. Kültür turizminin çok daha başat olacağını şimdiden söylemek mümkün. Artık deniz kum güneşin dışında kültür turizminin, yeme içme, örf adet, sahip olduğumuz kültürel değerlerin turizme uygun bir şekilde sunulmasıyla ilgili çok farklı bir alana gidiyoruz. Recai Bey bu ağacın altında yeme içme kültürüyle ilgili bir konsept yaratıyor ve çeşitli yiyecekleri bize çok lezzetli bir şekilde sunuyor" dedi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Recai Çakır ve eşi Nesrin Çakır’a açılış dolayısıyla nazar boncuğu hediye etti.

