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Mayıs ayında en fazla ihracat Rusya’ya TÜİK verilerine göre Muğla’da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,5, ithalat ise yüzde 1,1 attı.

İHA

Mayıs ayında en fazla ihracat Rusya’ya TÜİK verilerine göre Muğla’da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,5, ithalat ise yüzde 1,1 attı.

Muğla’nın Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 77,5, ithalat yüzde 1,1 arttığını açıkladı.
İhracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,5 artarak 73 milyon 581 bin dolar, ithalat ise yüzde 1,1 artarak 26 milyon 238 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22’nci il olurken, ithalatta ise 29’uncu sırada yer aldı.
İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe
2021 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör balıkçılık sektörü oldu. Bu sektörün payı yüzde 46,92 (34 milyon 523 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sektörünün payı yüzde 46,20 (33 milyon 996 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 6,88 (5 milyon 61 bin dolar) oldu.
İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2021 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,59 (26 milyon 130 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,34 (90 bin dolar), bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,06 (17 bin dolar) oldu.
En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu
2021 yılı Mayıs ayında Muğla’dan en fazla ihracat Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 11 milyon 965 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 7 milyon 837 bin dolar ile ABD ve 7 milyon 323 bin dolar ile Yunanistan izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu
2021 yılı Mayıs ayında Muğla’ya en fazla ithalat Fas’tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 7 milyon 782 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 3 milyon 985 bin dolar ile Norveç ve 2 milyon 497 bin dolar ile İtalya izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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