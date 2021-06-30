Vali Orhan Tavlı, Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti. Vali Tavlı’yı ziyarette Üniversite rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş ve Muğla İl Sağlık Müdür Dr. İskender Gencer eşlik etti.

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi kısa süre önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasına karşın, yapılanmasını hızla tamamlayarak bölge halkına ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet veriyor.

Alanında deneyimli akademik kadrosu ve modern tıbbi ekipmanları ile hasta kabul eden Diş Hekimliği Fakültesi protetik tedaviler, implant cerrahisi, periodontal tedavi, pedodonti ve endodonti branşlarında hastalarını muayene ve tedavi ediyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin çalışmalarını yerinde görmek için Fakülteyi ziyaret etti. Dersliklerde ve klinik bölümlerde incelemelere bulunan Vali Tavlı, Fakültede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte tedaviler ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin, bölge halkına ve ülkemize ağız ve diş sağlığı konusunda uluslararası standartlarda hizmet verdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Fakültenin aynı zamanda bilgi ve tecrübesini öğrencilerle ve bilim dünyası ile paylaştığını vurguladı.

Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, bu çerçevede Ege Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden öğrencilerin MSKÜ Diş Hekimliğinde verilen derslere katılarak kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi.

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